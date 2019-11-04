Кабмин перевел все выплаты чиновникам в безналичную форму

Кабинет министров Украины перевел все выплаты чиновникам в безналичную форму. Об этом в Facebook сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По его словам, центральные органы власти и областные государственные администрации тратили 60 млн гривен в год на банковские комиссии из-за выплаты заработной платы наличными.

"Оказалось, что около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет. Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму", - отметил Дубилет.

Напомним, на минувшем заседании правительства был утвержден проект госбюджета-2020 ко второму чтению.

Кроме того, Кабмин провел ряд кадровых назначений. В частности, Сергея Масличенко назначили заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, с должности главы Госкосмоса уволили Павла Дехтяренко. Также исполнение обязанностей генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" временно возложили на Александра Пономаренко. Также были объявлены конкурсы на должности государственных секретарей Минэкоэнерго и Минрегиона.