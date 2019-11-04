Кабмін перевів всі виплати чиновникам у безготівкову форму

Кабінет міністрів України перевів всі виплати чиновникам у безготівкову форму. Про у це Facebook повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

За його словами, центральні органи влади та обласні державні адміністрації витрачали 60 млн гривень на рік на банківські комісії через виплати заробітної плати готівкою.

"Виявилося, що близько 7% працівників отримують зарплату готівкою, а не на банківський рахунок. Вчора ми прийняли постанову Кабміну, якою переводимо всі виплати співробітникам органів влади в безготівкову форму", - зазначив Дубілет.

Нагадаємо, на минулому засіданні уряду було затверджено проект держбюджету-2020 до другого читання.

Крім того, Кабмін провів низку кадрових призначень. Зокрема, Сергія Масліченка призначили заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, з посади голови Держкосмоса звільнили Павла Дехтяренка. Також виконання обов'язків генерального директора Державного авіаційного підприємства "Україна" тимчасово поклали на Олександра Пономаренка. Також було оголошено конкурси на посади державних секретарів Мінекоенерго та Мінрегіону.