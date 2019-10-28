Кабмин пересмотрит содержание "пакетов малыша"

Кабинет министров Украины собирается пересмотреть содержимое так называемых "пакетов малыша", которые выдают матери во время выписки из роддома. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль в интервью "Зеркалу недели".

При этом правительство не планирует сокращать финансирование и стоимость самого пакета, в него будут добавлены только необходимые вещи, а забраны - лишние.

"По содержанию "пакета малыша", он будет пересмотрен. По этому поводу есть разные мнения. В конце ноября - начале декабря мы их все сгруппируем. Цена "пакета" останется прежней - в пределах пяти тысяч гривен. Постановление мы не меняем", - сказал Коваль.

Отметим, что в "Пакет малыша" входит 25 наименований предметов, в том числе прочная картонная коробка, которая будет служить младенцу колыбелью на первое время.

Добавим, что "Пакет малыша" начали выдавать с сентября 2018 года в рамках программы. За это время родилось более 320 тысяч детей и к концу 2019 года на реализацию программы потрачено примерно 1,8 миллиарда гривен бюджетных средств, которые были распределены по областных госадминистрациях в субвенции, предназначенной на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью.

Напомним, Верховная рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год за основу в первом чтении 18 октября. В нем предусматривается сокращение выплат на социалку.