Кабмін перегляне вміст "пакунків малюка"

Кабінет міністрів України збирається переглянути вміст так званих "пакунків малюка", які видають матері під час виписки із пологового будинку. Як передає РБК-Україна, про це повідомив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

При цьому уряд не планує скорочувати фінансування і вартість самого пакунку, до нього будуть додані лише необхідні речі, а забрані - зайві.

"Щодо вмісту "пакунка малюка", він буде переглянутий. З цього приводу є різні думки. Наприкінці листопада - початку грудня ми їх усі згрупуємо. Ціна "пакунка" залишиться колишньою - у межах п'яти тисяч гривень. Постанову ми не змінюємо", - сказав Коваль.

Зазначимо, що до "Пакунку маляти" входить 25 найменувань предметів, в тому числі міцна картонна коробка, яка слугуватиме немовляті колискою на перший час.

Додамо, що "Пакунок маляти" почали видавати з вересня 2018 року в рамках програми. За цей час народилося понад 320 тисяч дітей і до кінця 2019 на реалізацію програми витрачено приблизно 1,8 мільярда гривень бюджетних коштів, які було розподілено по обласних держадміністраціях у субвенції, призначеній на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та особам з інвалідністю.

Нагадаємо, Верховна рада України прийняла законопроект про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні 18 жовтня. У ньому передбачається скорочення виплат на соціалку.