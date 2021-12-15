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Кабмин перераспределил госсредства на закупку вооружения и военной техники

Автор: Анастасия Рокитна

Кабмин перераспределил 333 млн 188 тысяч гривен на закупку вооружения и военной техники. В частности авансирование закупки комплекса 360МЦ ("Нептун").

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение правительства.

Средства высвободились из-за невыполнения мероприятий по строительству жилья для военнослужащих ВСУ в 2021 году, в результате чего возникла необходимость перераспределения финансового ресурса.

Напомним, ситуация вокруг украинских границ остается напряженной. По данным Минобороны, Россия до сих пор не начала возвращать свои войска от границ Украины.

Как писало РБК-Украина, глава Минобороны считает, что вторжение России в Украину переведет мир в новую эру.

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