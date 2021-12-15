Кабмін перерозподілив держкошти на закупівлю озброєння та військової техніки

Кабмін перерозподілив 333 млн 188 тисяч гривень на закупівлю озброєння та військової техніки. Зокрема авансування закупівлі комплексу 360МЦ ("Нептун").
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення уряду.
Кошти вивільнились через невиконання заходів з будівництва житла для військовослужбовців ЗСУ у 2021 році, внаслідок чого виникла необхідність перерозподілу фінансового ресурсу.
Нагадаємо, ситуація навколо українських кордонів залишається напруженою. За даними Міноборони, Росія досі не почала повертати свої війська від кордонів України.
Як писало РБК-Україна, глава Міноборони вважає, що вторгнення Росії в Україну переведе світ у нову еру.