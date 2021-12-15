RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кабмін перерозподілив держкошти на закупівлю озброєння та військової техніки

Автор: Анастасія Рокитна

Кабмін перерозподілив 333 млн 188 тисяч гривень на закупівлю озброєння та військової техніки. Зокрема авансування закупівлі комплексу 360МЦ ("Нептун").

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення уряду.

Кошти вивільнились через невиконання заходів з будівництва житла для військовослужбовців ЗСУ у 2021 році, внаслідок чого виникла необхідність перерозподілу фінансового ресурсу.

Нагадаємо, ситуація навколо українських кордонів залишається напруженою. За даними Міноборони, Росія досі не почала повертати свої війська від кордонів України.

Як писало РБК-Україна, глава Міноборони вважає, що вторгнення Росії в Україну переведе світ у нову еру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниЗбройні сили України