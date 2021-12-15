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Кабмин перераспределил госсредства на закупку вооружения и военной техники

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Киев, Среда 15 декабря 2021 13:39
Кабмин перераспределил госсредства на закупку вооружения и военной техники Фото: Кабмин перераспределил 333 млн гривен на закупку вооружения и военной техники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабмин перераспределил 333 млн 188 тысяч гривен на закупку вооружения и военной техники. В частности авансирование закупки комплекса 360МЦ ("Нептун").

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение правительства.

Средства высвободились из-за невыполнения мероприятий по строительству жилья для военнослужащих ВСУ в 2021 году, в результате чего возникла необходимость перераспределения финансового ресурса.

Кабмин перераспределил госсредства на закупку вооружения и военной техники

Напомним, ситуация вокруг украинских границ остается напряженной. По данным Минобороны, Россия до сих пор не начала возвращать свои войска от границ Украины.

Как писало РБК-Украина, глава Минобороны считает, что вторжение России в Украину переведет мир в новую эру.

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