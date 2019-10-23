Кабмин перенес рабочие дни в 2020 году

На Рождество будет четыре выходных дня подряд
Кабинет министров на своем заседании принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Об этом после заседания Кабмина сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.
Текст документа есть в распоряжении РБК-Украина.
Согласно распоряжению, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести рабочий день в 2020 году:
Таким образом, на православное Рождество будет четыре выходных дня подряд: с 4 до 7 января.
При этом специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни будет устанавливать Национальный банк.
В соответствии КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
Отметим, в 2020 году отмечаются следующие праздники:
Напомним, по данным опроса, КМИС, проведенного в ноябре 2018 года, по рейтингу популярности праздники упорядочиваются таким образом: Рождество Христово - 82,2%, Пасха - 81,7%, Новый год - 75,3%, Международный женский день - 42,9%, Троица - 37,2%, День Победы - 35%, День Независимости Украины - 22%, День защитника Украины - 14,4%, День международной солидарности трудящихся - 10,8%, День Конституции - 8,2%.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря. При этом специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни будет устанавливать Национальный банк.