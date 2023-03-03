Кабмін передав Фонду держмайна конфісковане майно Януковича

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду державного майна.

Як розповіли у відомстві, у їх управління переходить квартира та два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок і дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, судно "Бриг" два автомобілі.

Окрім цього Фонду було передано Центр відпочинку та здоров'я та два житлові будинки, які знаходяться у Вишгородському районі Київської області. Також готельно-ресторанний комплекс "Акація". Фонду було передано в управління 100% ТОВ "Танталіт" та ТОВ "Дім Лісника".

"ФДМ готовий узяти на себе відповідальність за ефективне управління цим майном та забезпечити його роботу на благо нашої держави та всіх громадян", - розповів глава ФДМ Рустем Умеров.