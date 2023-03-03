Кабмин передал Фонду госимущества конфискованное имущество Януковича

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда госимущества.

Как рассказали в ведомстве, в их управление переходит квартира и два машиноместа в Киеве, три здания, жилой дом и два земельных участка в Донецке, нежилые здания в Ялте, судно "Бриг" два автомобиля.

Кроме этого Фонду был передан Центр отдыха и здоровья и два жилых дома, которые находятся в Вышгородском районе Киевской области. Также гостинично-ресторанный комплекс "Акация". Фонд был передан в управление 100% ООО "Танталит" и ООО "Дом Лесника".

"ФГИ готов взять на себя ответственность за эффективное управление этим имуществом и обеспечить его работу во благо нашего государства и всех граждан", - рассказал глава ФГИ Рустем Умеров.