ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин передал управление туризмом от Минкульта в Мининфраструктуры

Новина українською →
Украина, Среда 08 сентября 2021 13:31
Кабмин передал управление туризмом от Минкульта в Мининфраструктуры Фото: Кабмин передал управление туризмом Мининфраструктуры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров передал Государственное агентство развития туризма в сферу управления Министерства инфраструктуры. До этого времени оно входило в сферу управления Министерства культуры, молодежи и спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 8 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Документом предусматривается возложение функций по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и курортов (кроме государственного надзора (контроля) в сфере туризма и курортов) на Мининфраструктуры.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, развитие туристической инфраструктуры невозможно без создания интегрированного в мировую транспортную сеть безопасно функционирующего и эффективного транспортного комплекса Украины.

Документ вносит изменения в положения о Министерстве культуры, молодежи и спорта, о Государственном агентстве развития туризма и о Министерстве инфраструктуры.

Согласно документу, Мининфраструктуры:

  • распространяет социальную рекламу в сфере туризма;
  • организует учет туристических ресурсов Украины, обеспечивает их рациональное использование и охрану;
  • определяет перечень должностей специалистов туристического сопровождения и квалификационные требования к ним;
  • участвует в разработке программ обустройства транспортных магистралей объектами туристической инфраструктуры;
  • проводит исследования туристского рынка, готовит и распространяет информацию об Украине и ее туристических возможностях на международном туристском рынке и внутри государства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
Чтобы избежать локдауна. Украина вернется в "желтую" зону: Шмыгаль подтвердил
Чтобы избежать локдауна. Украина вернется в "желтую" зону: Шмыгаль подтвердил
DAILY
Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости