Кабмін передав управління туризмом від Мінкульту до Мінінфраструктури

Кабінет міністрів передав Державне агентство розвитку туризму до сфери управління Міністерства інфраструктури. До цього часу воно входило до сфери управління Міністерства культури, молоді та спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 8 вересня, яке транслювалося на Youtube .

Документом передбачається покладення функцій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів) на Мінінфраструктури.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, розвиток туристичної інфраструктури неможливий без створення інтегрованого до світової транспортної мережі безпечно функціонуючого та ефективного транспортного комплексу України.

Документ вносить зміни до положень про Міністерство культури, молоді та спорту, про Державне агентство розвитку туризму та про Міністерство інфраструктури.

Згідно з документом Мінінфраструктури: