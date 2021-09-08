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Кабмін передав управління туризмом від Мінкульту до Мінінфраструктури

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Україна, Середа 08 вересня 2021 13:31
Кабмін передав управління туризмом від Мінкульту до Мінінфраструктури Фото: Кабмін передав управління туризмом Мінінфраструктури (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів передав Державне агентство розвитку туризму до сфери управління Міністерства інфраструктури. До цього часу воно входило до сфери управління Міністерства культури, молоді та спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 8 вересня, яке транслювалося на Youtube.

Документом передбачається покладення функцій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів) на Мінінфраструктури.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, розвиток туристичної інфраструктури неможливий без створення інтегрованого до світової транспортної мережі безпечно функціонуючого та ефективного транспортного комплексу України.

Документ вносить зміни до положень про Міністерство культури, молоді та спорту, про Державне агентство розвитку туризму та про Міністерство інфраструктури.

Згідно з документом Мінінфраструктури:

  • поширює соціальну рекламу у сфері туризму;
  • організовує облік туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону;
  • визначає перелік посад фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційні вимоги до них;
  • бере участь у розробленні програм облаштування транспортних магістралей об’єктами туристичної інфраструктури;
  • проводить дослідження туристичного ринку, готує і поширює інформацію про Україну та її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави.

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Кабінет Міністрів України
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