Кабмин передал на приватизацию 530 госпредприятий: список

Кабинет министров передал на приватизацию 530 государственных предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

Гончарук отметил, что общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет свыше 12 млрд гривен.

"Это (приватизация, - ред.) позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам", - отметил он.

Премьер анонсировал, что в 2020 году начнутся аукционы через Прозорро.Продажи.

Напомним, в этом месяце Фонд государственного имущества Украины впервые обнародовал полный перечень всех объектов, что подлежат приватизации. Продажа объектов приватизации проходит исключительно через аукционы системы ProZorro.Продажи, что объединяет 45 электронных площадок. До середины января уже запланировано 165 аукционов.

В перечне содержится 187 пакетов акций и единых имущественных комплексов государственных предприятий, 139 объектов незавершенного строительства, 46 объектов социально-культурного назначения и 357 позиций отдельного имущества.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин увеличил план поступлений от приватизации с 5 до 12 млрд грн.