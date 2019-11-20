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Кабмин передал на приватизацию более 300 предприятий

Новости » Политика     20.11.2019 - 18:43
Кабмин передал на приватизацию более 300 предприятий
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

В целом Минэкономики согласовало к приватизации 737 госпредприятий

Кабинет министров Украины в среду, 20 ноября, передал на приватизацию 339 предприятий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра экономики Тимофея Милованова в Facebook.

По его словам, ни одно из предприятий не является стратегическим.

"Из этих 339 предприятий ни одно не является стратегическим, не выполняет уникальную сервисную функцию и большинство - в критическом финансовом состоянии (к сожалению). Для эффективной работы они должны быть переданы в частный сектор. Для нас важно привлечь инвестиции для развития этих предприятий и сохранить рабочие места для людей", - сообщил Милованов.

Также он отметил, что Министерство экономики согласовало к приватизации 737 государственных предприятий различных отраслей.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению Кабинет министров увеличил план поступлений от приватизации с 5 до 12 млрд грн.

Добавим, что по данным опроса Киевского международного института социологии, поручение президента Владимира Зеленского начать подготовку крупных госкомпаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37 процентов украинцев. В то же время 41 процент респондентов негативно относятся к решению президента начать продажу государственного имущества, а 20 процентов - затрудняются с ответом.

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