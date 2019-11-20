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Кабмін передав на приватизацію понад 300 підприємств

Новини » Політика     20.11.2019 - 18:43
Кабмін передав на приватизацію понад 300 підприємств
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

В цілому Мінекономіки погодило до приватизації 737 держпідприємств

Кабінет міністрів України в середу, 20 листопада, передав на приватизацію 339 підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра економіки Тимофія Мілованова в Facebook.

За його словами, жодне з підприємств не є стратегічним.

"З цих 339 підприємств жодне не є стратегічним, не виконує унікальну сервісну функцію і більшість - в критичному фінансовому стані (на жаль). Для ефективної роботи вони повинні бути передані в приватний сектор. Для нас важливо залучити інвестиції для розвитку цих підприємств і зберегти робочі місця для людей", - повідомив Мілованов.

Також він зазначив, що Міністерство економіки погодило до приватизації 737 державних підприємств різних галузей.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік до другого читання Кабінет міністрів збільшив план надходжень від приватизації з 5 до 12 млрд грн.

Додамо, що за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, доручення президента Володимира Зеленського почати підготовку великих держкомпаній до приватизації в тій чи іншій мірі схвалюють 37 відсотків українців. У той же час 41 відсоток респондентів негативно ставляться до рішення президента почати продаж державного майна, а 20 відсотків - вагаються з відповіддю.

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