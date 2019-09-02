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Кабмін передав повноваження новим міністрам

Новини » Політика    02.09.2019 - 17:02
Кабмін передав повноваження новим міністрам
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Нові міністри офіційно отримали під своє управління міністерства

Кабінет міністрів України на першому засіданні затвердив рішення, яке дозволить новим міністрам отримати під своє управління міністерства. Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Гончарук зазначив, що новий уряд прийняв документ, який дозволяє отримати в управління існуючі міністерства.

"Ми прийняли документ, який дозволяє міністрам з нового уряду фактично отримати в управління існуючі міністерства, питання повноважень, функцій і всього іншого", - сказав він.

Також він підкреслив, що перше засідання Кабміну було частково організаційним і підготовчим.

Нагадаємо, раніше Гончарук заявив, що економіка України повинна зрости на 40% за наступні 5 років. За його словами, джерелами зростання повинні стати іноземні інвестиції, лібералізація економіки і зниження ролі держави на ринках.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з сьогоднішнього дня, 2 вересня, новий Кабінет міністрів буде проводити засідання в закритому від преси режимі. Після засідань міністри будуть виходити до представників ЗМІ, і розповідати про прийняті рішення.

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