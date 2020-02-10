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Кабмин передал комитету Рады законопроект об "инвестиционных нянях"

Новости » Экономика     10.02.2020 - 16:06
Кабмин передал комитету Рады законопроект об "инвестиционных нянях"
Фото: Тимофей Милованов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кроме того, глава Минэкономики передал комитету еще ряд важных для роста экономики Украины законов

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов передал комитету Верховной рады по вопросам экономического развития законопроект об "инвестиционных нянях". Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

В частности, комитет заслушал отчет министерства об экономической ситуации в Украине.

"Министр передал комитету пакет законопроектов ... Это "инвестиционные няни", защита украинского производителя на внешних рынках, создание комитета промышленности и ряд других", - указано в сообщении.

Милованов призвал комитет поддержать законотворческие инициативы Минэкономики и продолжить совместную работу.

Также, по его словам, ведется работа над созданием Фонда национального богатства.

Подчеркнем, президент Украины Владимир Зеленский обязал правительство до конца февраля внести предложения по реализации программы "инвестиционная няня" (англ. Investment nanny).

Напомним, комитет ВР по вопросам экономического развития заслушал отчет Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства с экономической ситуации в Украине. В частности, Милованов очертил основные задачи, которые стоят перед экономикой страны, отметив, что конечной целью является улучшение благосостояния людей.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлой неделе премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал, что на этой неделе Кабинет министров Украины направит в ВР отчет правительства. По словам Гончарука, подготовка отчета почти завершена.

В Раду внесли закон о Фонде гарантирования кредитов в сельском хозяйстве В Раде заслушали отчет Милованова об экономической ситуации в Украине
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныинвестицииВерховная РадаТимофей Милованов
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