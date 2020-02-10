Кабмін передав комітету Ради законопроект про "інвестиційних нянь"

Фото: Тимофій Милованов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Крім того, глава Мінекономіки передав комітету ще ряд важливих для зростання економіки України законів

Глава Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов передав комітету Верховної ради з питань економічного розвитку законопроект про "інвестиційних нянь". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Зокрема, комітет заслухав звіт міністерства щодо економічної ситуації в Україні.

"Міністр передав комітету пакет законопроектів… Це "інвестиційні няні", захист українського виробника на зовнішніх ринках, створення комітету промисловості та ряд інших", - вказано у повідомленні.

Милованов закликав комітет підтримати законотворчі ініціативи Мінекономіки та продовжити спільну роботу.

Також, за його словами, ведеться робота над створенням Фонду національного багатства.

Підкреслимо, президент України Володимир Зеленський зобов'язав уряд до кінця лютого внести пропозиції щодо реалізації програми "інвестиційна няня" (англ. Investment nanny).

Нагадаємо, комітет ВР з питань економічного розвитку заслухав звіт Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з економічної ситуації в Україні. Зокрема, Милованов окреслив основні завдання, які стоять перед економікою країни, зазначивши, що кінцевою метою є поліпшення добробуту людей.

Як писало РБК-Україна раніше, минулого тижня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував, що цього тижня Кабінет міністрів України направить до ВР звіт уряду. За словами Гончарука, підготовка звіту майже завершена.