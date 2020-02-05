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Зеленский требует от Кабмина предложений по программе "инвестиционная няня"

Новости » Политика     05.02.2020 - 02:23
Зеленский требует от Кабмина предложений по программе "инвестиционная няня"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украинские компании задекларировали намерения инвестировать более 100 млн долларов США и попросили "инвестиционную няню"

Президент Украины Владимир Зеленский обязал Кабинет министров до конца февраля внести предложения по реализации программы "инвестиционная няня" (англ. Investment nanny). Об этом он заявил на совещании с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами.

Он добавил, что в правительство уже обратились украинские компании, которые задекларировали намерения инвестировать более 100 млн долларов США и попросили "инвестиционную няню".

Напомним, во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с инвесторами, которые вложат в Украину более $100 млн, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника - "инвестиционную няню".

По словам министра экономики Тимофея Милованова, программа от правительства "Инвестиционная няня" будет работать не только для иностранных, но и для отечественных инвесторов, готовых вложить в страну от $100 миллионов.

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