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Кабмин передал Госстат в управление Дубилета

Новости » Политика    20.10.2019 - 14:52
Кабмин передал Госстат в управление Дубилета
Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Госстат передан в ведение Дубилета и команды секретариата

Украинское правительство передало Государственную службу статистики (Госстат) министру Кабинета министров Дмитрию Дубилету. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам сегодняшнего заседания Кабинета министров.

По его словам, на сегодняшнем заседании Кабмина члены правительства перераспределяли органы власти между министрами. В частности, теперь Госстат передан в ведение Дубилета и команды секретариата.

"Это решение имеет смысл с учетом того, одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать, в том числе на базе, Госстата. Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд гривен. Это дополнительно в бюджет 1,6 млрд гривен в год на поддержку аппарата", - отметил Дубилет.

Кабмин передал Госстат в управление Дубилета

Напомним, ранее Дубилет анонсировал отмену трудовых книжек в Украине. Предполагается, что украинцы смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже.

Отметим, в начале недели уже проходило заседание правительства, однако премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал еще одно, так как часть министров находилась в США на переговорах с МВФ.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГосударственная служба статистикиДмитрий Дубилет
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