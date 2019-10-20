Кабмін передав Держстат в управління Дубілета

Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

Держстат переданий у відання Дубілета і команди секретаріату

Український уряд передав Державну службу статистики (Держстат) міністру Кабінету міністрів Дмитру Дубілету. Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі за підсумками сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Кабміну урядовці перерозподіляли органи влади між міністрами. Зокрема, тепер Держстат переданий у відання Дубілета і команди секретаріату.

"Це рішення має сенс з огляду на те, одним з моїх завдань на найближчий час буде встановлення і підрахунок KPI для всіх ключових органів влади. Ми це збираємося робити в тому числі на базі Держстату. Крім цього, Держстат збирається провести перепис населення з шаленим бюджетом 3,4 млрд гривень. Це додатково до бюджету 1,6 млрд гривень на рік на підтримку апарату ", - зазначив Дубілет.

Нагадаємо, раніше Дубілет анонсував скасування трудових книжок в Україні. Передбачається, що українці зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж.

Відзначимо, на початку тижня вже проходило засідання уряду, проте прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував ще одне, так як частина міністрів перебувала в США на переговорах з МВФ.