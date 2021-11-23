В Минфине ожидают несколько траншей от МВФ в следующем году

Украинские власти рассчитывают на несколько траншей кредита МВФ до июня 2022 года. Эти средства уже заложены в проект госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко в эфире телеканала Украина 24 .

"У нас до июня должно быть несколько просмотров (программы с МВФ, - ред.). И мы надеемся, что мы, проводя разумную, взвешенную и прогнозируемую политику, сможем убедить наших партнеров и получить еще несколько траншей этой помощи", - сказал он.

Министр отметил, это важно, потому что при подготовке к госбюджету на 2022 год закладывали средства от МВФ.