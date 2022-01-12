Кабмин готовит новую программу с МВФ: когда она начнет действовать

Кабинет министров готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Она начнется после завершения программы Stand-By.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства 12 января, которое транслировалось в Youtube.

По его словам, Речь идет и о "продолжении программы макрофинансовой помощи от ЕС, а также о начале новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ по окончании действия программы Stand-By, которая актуальна на сегодня".

"Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического восстановления и достижения устойчивого экономического роста", - сообщил премьер.

Как отметил Шмыгаль, сотрудничество с международными финансовыми организациями, которые выдают льготные кредиты, важно для развития.

Напомним, МВФ в ноябре 2021 года принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года. Фонд выделил украинскому правительству 700 млн долларов кредита.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинские власти рассчитывают на несколько траншей МВФ до июня 2022 года. Эти средства уже заложены в проект госбюджета.