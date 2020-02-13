ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Перепись населения на Донбассе и в Крыму могут провести с помощью спутника

Новости » Общество     13.02.2020 - 11:16
Перепись населения на Донбассе и в Крыму могут провести с помощью спутника
Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Вместе с тем, Дубилет отметил, что пока не знает, насколько точно можно оценить через спутники количество населения

В правительстве изучают возможность использования данных спутника для проведения переписи населения на оккупированном Донбассе и в аннексированном Россией Крыму. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в эфире "Украинского радио".

Так, говоря о возможности проведения переписи на временно оккупированных территорий, он отметил, что для определения количества населения могут использовать спутник.

"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью", - сказал он, отметив, что пока не знает, насколько точно можно оценить через спутники количество населения на оккупированных территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным Кабмина, численность населения Украины составляет 37 млн 289 тысяч человек. Эти данные не учитывают число украинцев на оккупированных территориях. Кроме того, по данным Дубилета, общее количество населения, вместе с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях, достигает 44 млн человек.

"Слуга народа" против закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции Боевики на Донбассе применили запрещенные Минском гранатометы и минометы
Новости Украины Дмитрий ДубилетнаселениеДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь