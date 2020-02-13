Перепись населения на Донбассе и в Крыму могут провести с помощью спутника

Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Вместе с тем, Дубилет отметил, что пока не знает, насколько точно можно оценить через спутники количество населения

В правительстве изучают возможность использования данных спутника для проведения переписи населения на оккупированном Донбассе и в аннексированном Россией Крыму. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в эфире "Украинского радио".

Так, говоря о возможности проведения переписи на временно оккупированных территорий, он отметил, что для определения количества населения могут использовать спутник.

"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью", - сказал он, отметив, что пока не знает, насколько точно можно оценить через спутники количество населения на оккупированных территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным Кабмина, численность населения Украины составляет 37 млн 289 тысяч человек. Эти данные не учитывают число украинцев на оккупированных территориях. Кроме того, по данным Дубилета, общее количество населения, вместе с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях, достигает 44 млн человек.