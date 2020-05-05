Кабмін оцінив чисельність населення ОРДЛО

Ілюстративне фото (УНІАН)

До окупації в Донецькій області проживало близько 5 млн людей

На непідконтрольних територіях Донбасу проживають близько 1,6 млн осіб. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю LB.ua.

Резніков зазначив, що близько 198-200 тис. населення в ОРДЛО отримали російські паспорти, але він вважає, що ці люди при реінтеграції Донбасу, швидше за все, поїдуть.

"Раніше, за старими даними, в Донецькій області проживало близько п'яти мільйонів, у Луганській - близько двох мільйонів. Разом - сім. З 2014-го хтось поїхав у Росію, хтось у Криму, хтось по світу, хтось переїхав на підконтрольну частина України, хтось залишився там. Точних даних ми не знаємо. Але якщо це 10-15% від населення, це вже немало", - зазначив він.

Відзначимо, в уряді вивчають можливість використання даних супутника для проведення перепису населення на окупованому Донбасі і в анексованому Росією Криму, можуть використовувати супутник.

Нагадаємо, раніше на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі обговорювалися питання, пов'язані з особливим статусом окремих районів Донецької та Луганської областей України та імплементацією "формули Штайнмайера".

Разом з тим, під час засідання ТКГ українська сторона в черговий раз відкинула можливість закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України