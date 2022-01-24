Кабмин отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, - Арахамия

"Так, Кабинет министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, в связи с письмом, которое я отправил от нашей фракции, потому что он не очень согласуется с нашим нормандским форматом, и поэтому я попросил их забрать его на доработку", - заявил Арахамия.

За словами Арахамии, в будущем возможны нормандские встречи или договоренности, которые необходимо будет воплощать в виде законопроектов.

"То есть это был преждевременный законопроект, поэтому его и отозвали", - добавил Арахамия.