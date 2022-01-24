Кабмин отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, - Арахамия

Кабинет министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе. Его направили на доработку из-за несогласования с нормандским форматом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии во время брифинга.
"Так, Кабинет министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, в связи с письмом, которое я отправил от нашей фракции, потому что он не очень согласуется с нашим нормандским форматом, и поэтому я попросил их забрать его на доработку", - заявил Арахамия.
За словами Арахамии, в будущем возможны нормандские встречи или договоренности, которые необходимо будет воплощать в виде законопроектов.
"То есть это был преждевременный законопроект, поэтому его и отозвали", - добавил Арахамия.
Напомним, РБК-Украина писало о том, почему Российская Федерация остро отреагировала на закон о переходном периоде на Донбассе. В Кремле заявили, что Москва будет воспринимать принятие документа, как выход Украины из минских соглашений.