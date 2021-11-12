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В России опять пригрозили Украине из-за закона о переходном периоде

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Москва, Пятница 12 ноября 2021 20:54
В России опять пригрозили Украине из-за закона о переходном периоде Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Украина примет закон о переходном периоде, то Москва будет считать, что Киев вышел из минских соглашений. Он также отметил высокие темпы подготовки одобрения законопроекта Верховной радой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Проект закона об основах государственной политики переходного периода, который был внесен правительством Украины, - цитирует агентство Лаврова. - Если этот закон будет принят, Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер".

Лавров отметил, что в Верховной раде процесс одобрения законопроекта идет полным ходом. При этом он напомнил обещание Франции и Германии по этому документу. По его словам, Париж и Берлин заверяли Москву, что сделают все для того, чтобы этот закон не был принят.

"Но никаких действий с тех пор принято не было", - добавил российский министр.

Напомним, ранее Венецианская комиссия предложила изменить предложенный Кабмином закон о переходном периоде, а также привлечь к его наработке жителей оккупированных территорий.

Отметим, в августе украинский законопроект о переходном периоде на Донбассе раскритиковал президент РФ Владимир Путин.

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