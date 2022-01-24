Кабмін відкликав законопроект про перехідний період на Донбасі, - Арахамія

Кабінет міністрів відкликав законопроєкт про перехідний період на Донбасі. Його направили на доопрацювання через неузгодження з нормандським форматом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії під час брифінгу.
"Так, Кабінет міністрів відкликав законопроєкт про перехідний період на Донбасі, згідно з листом, який я відправив від нашої фракції, бо він не дуже узгоджується з нашим нормандським форматом, і тому я попросив їх забрати його на доопрацювання", - заявив Арахамія.
За словами Арахамії, в майбутньому можливі нормандські зустрічі або домовленості, які необхідно буде втілювати у вигляді законопроєктів.
"Тобто це був передчасний законопроєкт, тому його й відкликали", - додав Арахамія.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, чому Російська Федерація гостро відреагувала на закон про перехідний період на Донбасі. У Кремлі заявили, що Москва сприйматиме прийняття документа, як вихід України з мінських угод.