Кабмин отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, - Арахамия

Кабинет министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе. Его направили на доработку из-за несогласования с нормандским форматом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии во время брифинга .

"Так, Кабинет министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, в связи с письмом, которое я отправил от нашей фракции, потому что он не очень согласуется с нашим нормандским форматом, и поэтому я попросил их забрать его на доработку", - заявил Арахамия.

За словами Арахамии, в будущем возможны нормандские встречи или договоренности, которые необходимо будет воплощать в виде законопроектов.

" То есть это был преждевременный законопроект, поэтому его и отозвали", - добавил Арахамия.