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Кабмин отменил выделение средств на аудит "Укроборонпрома"


Кабмин отменил решение о выделении 32 млн гривен на аудит

Кабинет министров Украины 14 июня отменил выделение средств на аудит государственного концерна "Укроборонпром". Об этом написал в Twitter член наблюдательного совета ГК Айварас Абромавичус.

Он сообщил, что Кабмин отменил решение о выделении 32 миллионов гривен на аудит "Укроборонпрома". При этом Абромавичус ожидает на следующей неделе правительство переголосует это решение.

"Сопротивление. Опять система не желает быстрых изменений. Но, после обсуждения вопроса с отдельными министрами, есть надежда, что на следующей неделе Кабмин переголосует это и примет правильное решение. Держим вопрос под контролем и ожидаем начало аудита очень скоро", - написал он.

Напомним, сегодня  временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила  о важности прозрачного аудита "Укроборонпрома".

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил о внесении в парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонопрома", закупок в этой сфере. По его словам, Кабмин выделяет 32 млн гривен для аудита "Укроборонопрома".

РБК-Украина писало, что пятый президент Украины Петр Порошенко еще 17 апреля заявил, что аудит "Укроборонпрома" начался. По словам Порошенко, аудит "стоит миллионы долларов, которые надо уплатить из бюджета".

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