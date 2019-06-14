Кабмін скасував виділення коштів на аудит "Укроборонпрому"

Кабінет міністрів України 14 червня скасував виділення коштів на аудит державного концерну "Укроборонпром". Про це написав у Twitter член наглядової ради ГК Айварас Абромавічус.

Він повідомив, що Кабмін скасував рішення про виділення 32 мільйонів гривень на аудит "Укроборонпрому". При цьому Абромавічус очікує на наступному тижні уряд переголосує це рішення.

"Опір. Знову система не бажає швидких змін. Але, після обговорення питання з окремими міністрами, є надія, що наступного тижня Кабмін переголосує це і прийме правильне рішення. Тримаємо питання під контролем і очікуємо початок аудиту дуже скоро", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила про важливість прозорого аудиту "Укроборонпрому".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про внесення до парламенту проект закону щодо прозорої роботи "Укроборонопрома", закупівель у цій сфері. За його словами, Кабмін виділяє 32 млн гривень для аудиту "Укроборонопрома".

Раніше РБК-Україна писало, що п'ятий президент України Петро Порошенко ще 17 квітня заявив, що аудит "Укроборонпрому" розпочався. За словами Порошенка, аудит "коштує мільйони доларів, які треба сплатити з бюджету".