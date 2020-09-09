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Кабмин отменил самоизоляцию для студентов с ОРДЛО, которые направляются на учебу

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 9 сентября, правительство приняло решение относительно молодежи, которая едет учиться с временно оккупированных территорий. Им разрешили не проходить самоизоляцию.

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Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина.

Также разрешили не проходить самоизоляцию лицам, которые их сопровождают. Решение было принято с доработкой в однодневный срок.

Напомним, прием документов в ВУЗы для иностранных студентов и абитуриентов с временно оккупированных территорий продлили.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские ВУЗы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без сдачи Внешнего независимого оценивания.

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