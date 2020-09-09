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Кабмін скасував самоізоляцію для студентів з ОРДЛО, які прямують на навчання

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 9 вересня, уряд прийняв рішення щодо молоді, яка їде навчатись з тимчасово окупованих територій. Їм дозволили не проходити самоізоляцію.

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Відповідне рішення прийняли на засідання Кабміну.

Також дозволили не проходити самоізоляцію особам, які їх супроводжують. Рішення було прийнято з доопрацюванням в одноденний термін.

Нагадаємо, прийом документів до вишів для іноземних студентів і абітурієнтів з тимчасово окупованих територій продовжили.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про можливість вступу в українські виші жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму без здачі Зовнішнього незалежного оцінювання.

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