Кабмін скасував самоізоляцію для студентів з ОРДЛО, які прямують на навчання

Сьогодні, 9 вересня, уряд прийняв рішення щодо молоді, яка їде навчатись з тимчасово окупованих територій. Їм дозволили не проходити самоізоляцію.

Відповідне рішення прийняли на засідання Кабміну.

Також дозволили не проходити самоізоляцію особам, які їх супроводжують. Рішення було прийнято з доопрацюванням в одноденний термін.

Нагадаємо, прийом документів до вишів для іноземних студентів і абітурієнтів з тимчасово окупованих територій продовжили.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про можливість вступу в українські виші жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму без здачі Зовнішнього незалежного оцінювання.