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Прием документов на обучение абитуриентов из ОРДЛО продлили

Суббота 15 августа 2020 02:28
Прием документов на обучение абитуриентов из ОРДЛО продлили
Фото: абитуриент (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Жители временно оккупированных территорий смогут их подать до 23 октября

Прием документов в ВУЗы для иностранных студентов и абитуриентов с временно оккупированных территорий продлят. Они могут связаться с Министерством образования и науки и получить приглашение и подробные инструкции о порядке действий при поступлении.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире телеканала "Дом".

В частности, прием документов на бюджетную форму обучения от абитуриентов из оккупированных территорий продлили до 23 октября, а для иностранцев - до 15 декабря.

"Самое главное - они нам должны дать хотя бы какой-то сигнал о том, что они хотят учиться в Украине. С помощью официальной почты, электронной, а также Viber, Telegram, Facebook", - сказал замминистра.

В МОН отметили, что из-за эпидемии коронавируса количество иностранных абитуриентов будет ниже, чем в прошлые годы, однако набор не отменяли. На обучение в Украину больше всего студентов-иностранцев приезжают из таких стран, как Индия, Марокко, Азербайджан, Китай.

Напомним, ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что государство должно создать надлежащие условия для выпускников школ с оккупированных территорий, чтобы те хотели поступать в государственные вузы.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские ВУЗы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без сдачи Внешнего независимого оценивания.

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