Кабмин отменил решение о создании Офиса финансового контроля

Кабинет министров отменил свое решение о реорганизации Государственной аудиторской службы и создании Офис финансового контроля. Постановление "Некоторые вопросы органов финансового контроля" было принято 20 мая.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кабмин решил ликвидировать Офис финансового контроля, образовать комиссию по ликвидации Офиса финансового контроля, утвердить главой указанной комиссии заместителя главы Государственной аудиторской службы Юлию Соляпик.

Глава комиссии должна проинформировать в шестимесячный срок Кабинет министров о результатах проведенной работы.

Кабмин установил, что обеспечение деятельности Государственной аудиторской службы в 2020 году осуществляется в пределах расходов, предусмотренных Офису финансового контроля.

Напомним, в декабре прошлого года Кабмин принял решение создать Офис финансового контроля вместо Государственной аудиторской службы. Планировалось, что Офис финконтроля будет инспекцией, которая является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через министра финансов.

В феврале 2020 года главой Офиса финансового контроля был назначен Игорь Буграк.