Кабмин отменил постановление о минимальной зарплате для учителей

Правительство отменило действие постановления предыдущего состава Кабмина об уровне самой низкой зарплаты учителя в размере 3 прожиточных минимумов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Профсоюза работников образования и науки Украины.

Как сообщается, постановление отменили 15 ноября.

"Относительно Постановления Кабинета министров Украины №822 от 10.07.2019 г. информируем, что на заседании правительства 15.11.2019 г. было принято Постановление КМУ, которым предусмотрено приостановление действия Постановления КМУ №822 на 2020 год", - говорится в письме главы комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в ответ на обращение профсоюза.

Он также добавил, что в бюджете на 2020 год, который 14 ноября принял парламент, предусмотрены дополнительные расходы в объеме 3,75 млрд гривен на зарплаты для работников сферы образования.

"По расчетам правительства, увеличение указанных расходов позволит, в частности, предотвратить дефицит образовательной субвенции на оплату труда педагогических работников в 2020 году", - говорится в письме.

Напомним, ранее сообщалось, что зарплату учителей в 2020 году повысят на 9%. Кроме того, молодые учителя со стажем до 10 лет получат разовую выплату.

Как писало РБК-Украина, министр образования и науки Украины Анна Новосад считает, что средства для повышения зарплат учителям можно получить за счет "оптимизации" сети школ.