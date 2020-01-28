Кабмин отменил дублирование е-деклараций в бумажной форме

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил об отмене обязательной для государственных органов процедуры дублирования электронных деклараций в бумажной форме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Кроме того, Кабмин отменил процедуру передачи пакета бумажных документов в налоговую.

"Уже несколько лет кадровые службы всех государственных органов готовят пакет бумажных документов по каждому госслужащему и отправляют в налоговую службу. И каждый раз налоговая им отвечает, что они не могут дать ответ. Мы, наконец, отменили эту странную процедуру. Считаю, что этот кейс может стать классикой о том, насколько нелепыми могут быть процессы в наших государственных органах", - написал Дубилет.

Напомним, в Национальном агентстве по предотвращению коррупции рассказали о семи лайфхаках для легкого заполнения электронной декларации. Отмечалось, что в адрес ведомства с начала 2020 года поступило более 6 тысяч запросов по работе с Реестром деклараций.

Как писало РБК-Украина, осенью 2019 года Дубилет анонсировал, что правительство планирует до конца года перевести документооборот между Верховной радой и Кабинетом министров в электронную форму.

Добавим также, Кабинет министров Украины принял решение о запуске пилотного проекта безбумажных квитанций "Check". Так, экспериментальный проект реализуется до 31 декабря 2021 года. Он позволит гражданам предоставлять квитанции об оплате Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в электронном формате, одновременно сохранится и возможность использования бумажных квитанций.