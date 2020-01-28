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Кабмін скасував дублювання е-декларацій у паперовій формі

Новини » Політика     28.01.2020 - 17:52
Кабмін скасував дублювання е-декларацій у паперовій формі
Фото: засідання уряду (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також уряд скасував передачу пакету паперових документів до податкової

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив про скасування обов'язкової для державних органів процедури дублювання електронних декларацій у паперовій формі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Крім того, Кабмін скасував процедуру передачі пакету паперових документів до податкової.

Кабмін скасував дублювання е-декларацій у паперовій формі

"Уже кілька років кадрові служби всіх державних органів готують пакет паперових документів по кожному держслужбовцю і надсилають у податкову службу. І кожного разу податкова їм відповідає, що вони не можуть надати відповідь. Ми, нарешті, скасували цю чудернацьку процедуру. Вважаю, що цей кейс може стати класикою про те, наскільки безглуздими можуть бути процеси в наших державних органах", - написав Дубілет.

Нагадаємо, у Національному агентстві по запобіганню корупції розповіли про сім лайфхаків для легкого заповнення електронної декларації. Зазначалося, що на адресу відомства з початку 2020 року надійшло понад 6 тисяч запитів по роботі з Реєстром декларацій.

Як писало РБК-Україна, восени 2019 року Дубілет анонсував, що уряд планує до кінця року перевести документообіг між Верховною радою і Кабінетом міністрів в електронну форму.

Додамо також, Кабінет міністрів України прийняв рішення про запуск пілотного проекту безпаперових квитанцій "Check". Так, експериментальний проект реалізується до 31 грудня 2021 року. Він дозволить громадянам надавати квитанції про оплату Центрам надання адміністративних послуг (ЦНАП) в електронному форматі, водночас збережеться і можливість використання паперових квитанцій.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДекларації про доходиДмитро Дубілет
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