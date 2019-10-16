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Кабмин отложил изменения порядка пересечения КПВВ на Донбассе

Новости » Политика    16.10.2019 - 16:08
Кабмин отложил изменения порядка пересечения КПВВ на Донбассе
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Постановление решили отложить на месяц из-за обращений граждан

Кабинет министров Украины принял решение отложить постановление об изменении порядка въезда-выезда лиц в оккупированные районы Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства ветеранов и временно оккупированных территорий.

Как отмечается, с 29 октября, согласно постановлению, должны были измениться правила пересечения контрольно пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) между временно оккупированными территориями Донбасса и подконтрольными украинской власти - в частности, для детей до 14 лет. По новым правилам, при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт.

"Получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, Министерство по делам ветеранов приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил. Поэтому, по инициативе Министерства, во время заседания Кабинета Министров было принято решение приостановить вступление в силу постановления на 30 дней, то есть до 28 ноября этого года.", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле этого года Кабмин своим постановлением ввел новые подходы к процедуре перемещения лиц и товаров на временно оккупированных территориях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 октября КПВВ "Станица Луганская" временно прекратил работу из-за сообщений о минировании. Кроме этого, поступали сообщения о минировании других объектов инфраструктуры.

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