Специалисты проверили КПВВ "Станица Луганская" после сообщений о минировании

Фото: КПВВ "Станица Луганская (dpsu.gov.ua)

Сообщения о минировании оказались ложными

В пятницу, 11 октября, специалисты проверили территорию контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" после сообщений о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

Так, по сообщению сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), взрывоопасных предметов возле территории контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" не найдено. В 15:30 пропускные операции через КПВВ были восстановлены.

Напомним, в 12:00 от подразделений ГСЧС поступила информация о том, что неактивная автозаправка вблизи КПВВ "Станица Луганская" заминирована. Из-за этого работу КПВВ приостановили и начали эвакуацию людей.

Кроме этого, в полицию поступило сообщение о заминировании автостанции, стадиона и помещения Государственной администрации. На данный момент специалисты проверяют эти здания.

Ранее РБК-Украина писало, что 4 октября в Станице Луганской был введен в эксплуатацию временный обходной мост, который позволит гражданам без осложнений осуществлять перемещение. Он будет работать во время ремонтных работ разрушенной части основного моста.

Напомним, ранее в Украине изменили порядок пересечения КПВВ на Донбассе. Новые требования вступят в силу с 29 октября.