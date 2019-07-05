Кабмин открыл реестр владельцев теплокоммунэнерго

Кабинет министров Украины в пятницу, 5 июля, открывает реестр владельцев теплокоммунэнерго по всей стране и начинает массовые проверки формирования тарифов на местах. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман подчеркнул, что по данным Минюста, некоторые ТКЭ зарегистрированы на Кипре, Сейшельских островах. По его словам, складывается ситуация, когда людям выставляют большие, неоправданные счета, а деньги выводят в оффшоры.

"Мы видим, что во многих городах цена завышена. Она создается местными коммунальными баронами!.. Наша задача, чтобы наше решение (о предельных тарифах, - ред.) было реализовано. А Минюст и дальше будет продолжать работать над тем, чтобы обнародовать информацию о владельцах ТКЭ... Сегодня мы открываем реестр владельцев ТКЭ по всей стране - там будет много интересной информации. Министр юстиции и Минюст будут координировать работу всех служб по проверке этих ТКЭ", - отметил глава правительства.

Кроме того, премьер-министр обратился к мэрам городов с требованием проанализировать каждую формулу тарифов.

Напомним, на прошлой неделе Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Государственной аудиторской службе провести аудит всех теплокоммунэнерго по поводу объективности существующей стоимости тепла и воды. Также глава Кабмина анонсировал обнародование всех владельцев ТКЭ.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов.

Так, 19 июня Гройсман дал поручение подготовить проект решения об ограничении тарифов на тепло и горячую воду.