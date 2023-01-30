В Україні оновили правила бронювання працівників підприємств: що змінилося

Як повідомляється, документ дозволяє забронювати частину працівників від мобілізації тільки тим підприємствам, організаціям та установам, які є критично-важливими для функціонування економіки та відповідають трьом з семи критеріїв, вказаних у постанові Кабміну.

Загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік.

Сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро.

Підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року.

Підприємства мають важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії визначають профільні міністерства або ОДА "з урахуванням потреб громад".

Підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ.

Розмір зарплати на підприємстві - не менше середньої зарплати по регіону.

Підприємство є резидентом "Дія.City". Це спеціальний правовий режим для IT-індустрії. Він почав діяти у лютому 2022-го.

Зазначено також, що комунальні підприємства, інформаційні телеканали, заклади у сферах культури, здоров’я, освіти та науки й соціальній сфері можуть відповідати тільки двом із вище зазначених критеріїв.

Окреме виключне право бронювання працівників встановлено для органів влади, підприємств, організацій та установ, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.

Підприємства та органи влади можуть встановити бронювання на 50% працівників на строк до шести місяців.

"У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовослужбовців, що підлягають бронюванню, може перевищувати 50%. До підприємств, установ та організацій ПЕК, перелік яких затверджується Міненерго, не застосовується обмеження кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню", - йдеться також у документі.