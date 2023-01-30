В Украине обновили правила бронирования работников предприятий: что изменилось

Как сообщается, документ позволяет забронировать часть работников от мобилизации только тем предприятиям, организациям и учреждениям, которые критически важны для функционирования экономики и отвечают трем из семи критериев, указанных в постановлении Кабмина.

Общая сумма уплаченных налогов и других сборов превышает 1,5 млн евро в год.

Сумма поступлений в иностранной валюте превышает эквивалент 32 млн евро.

Предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности страны согласно постановлению Кабмина №83 от 2015 года.

Предприятия имеют важное значение в области национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины. Критерии определяют профильные министерства или ОГА "с учетом потребностей общин".

Предприятия отсутствует задолженность по уплате ЕСВ.

Размер зарплаты на предприятии - не менее средней зарплаты по региону.

Предприятие является резидентом "Дія.City". Это специальный правовой режим для IT-индустрии. Он начал действовать в феврале 2022 года.

Отмечено также, что коммунальные предприятия, информационные телеканалы, учреждения в сферах культуры, здоровья, образования и науки и в социальной сфере могут соответствовать только двум из вышеуказанных критериев.

Отдельное исключительное право бронирования работников установлено для органов власти, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ.

Предприятия и органы власти могут установить бронирование на 50% работников сроком до шести месяцев.

"В случае наличия обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнослужащих может превышать 50%. К предприятиям, учреждениям и организациям ТЭК, перечень которых утверждается Минэнерго, не применяется ограничение количества военнообязанных, подлежащих бронированию", - говорится также в документе.