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Кабмин определился со сроками пенсионной реформы в Украине

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров предлагает провести пенсионную реформу по окончании войны. Обязательный накопительный уровень пенсии будет введен с 1 января следующего года после завершения военного положения года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram-канале.

"Накопительный уровень станет дополнением к солидарной системе", - написал он.

Во время совещания с чиновниками, парламентариями, ПФУ, НКЦБФР Шмыгаль дал поручение задачу Минсоцполитики ускорить вынесение уже наработанного законопроекта в Верховную раду.

"Согласно проекту закона, нововведения начнут действовать с 1 января следующего после завершения военного положения года. За это время соответствующие министерства должны наработать всю нормативную базу, чтобы накопительная пенсия заработала вовремя", - добавил он.

По словам премьера, также обсудили создание Единого социального реестра. "Это вместе с внедрением накопительной пенсии реформа номер один для Минсоцполитики. Поэтому все заинтересованные министерства должны ускорить соответствующие наработки", - сообщил Шмыгаль.

Ранее в Минсоцполитики признали, что пенсионной реформы в Украине в этом году не будет из-за войны.

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