Уряд визначився зі строками пенсійної реформи в Україні

"Накопичувальний рівень стане додатком до солідарної системи", - написав він.

Під час наради з урядовцями, парламентарями, ПФУ, НКЦПФР Шмигаль дав доручення завдання Мінсоцполітики прискорити винесення вже напрацьованого законопроекту до Верховної ради.

"Згідно з проектом закону, нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. За цей час відповідні міністерства мають напрацювати всю нормативну базу, аби накопичувальна пенсія запрацювала вчасно", - додав він.

За словами прем’єра, також обговорили створення Єдиного соціального реєстру. "Це, разом із впровадженням накопичувальної пенсії, реформа номер один для Мінсоцполітики. Тож усі заінтересовані міністерства мають прискорити відповідні напрацювання", - повідомив Шмигаль.