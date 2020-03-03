Кабмин определился с размером "пакета малыша" на 2020

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Пакет малыша" ограничили эквивалентом в 5 тыс. гривен

Кабинет министров Украины на 2020 год определил размер единоразовой натуральной помощи "пакет малыша" в эквиваленте 5 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

Согласно принятому постановлению, стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" составит не более 5 тыс. гривен. Кроме того, правительство пересмотрело порядок предоставления данного вида социальной помощи.

Отметим, бюджет-2020 предполагает расходы на программу выплаты некоторых видов помощи. Этой программой предусмотрены расходы в размере 1,6 млрд гривен на "пакеты малыша" для 331 тыс. семей.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в Украине с сентября 2018 года каждая семья при рождении ребенка начала получать "пакеты малыша".

В октябре 2019 года сообщалось, что Кабмин собирается пересмотреть содержимое "пакетов малыша". В данный пакет входит 25 наименований предметов, в том числе прочная картонная коробка, которая должна служить младенцу колыбелью на первое время.