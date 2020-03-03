Кабмін визначився з розміром "пакунку малюка" на 2020

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"Пакунок малюка" обмежили еквівалентом в 5 тис. гривень

Кабінет міністрів України на 2020 рік визначив розмір одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" в еквіваленті 5 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

Згідно з прийнятою постановою, вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" складе не більше 5 тис. гривень. Крім того, уряд переглянув порядок надання даного виду соціальної допомоги.

Відзначимо, бюджет-2020 передбачає витрати на програму виплати деяких видів допомоги. Цією програмою передбачені видатки в розмірі 1,6 млрд гривень на "пакунки малюка" для 331 тис. сімей.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в Україні з вересня 2018 року кожна сім'я при народженні дитини почала отримувати "пакунки малюка".

У жовтні 2019 року повідомлялося, що Кабмін збирається переглянути вміст "пакунків малюка". До цього пакунку входить 25 найменувань предметів, у тому числі міцна картонна коробка, яка має служити немовляті колискою на перший час.