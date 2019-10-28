Кабмин пересмотрит содержание "пакетов малыша"

Фото: пакет малыша (vmr.gov.ua)

Стоимость пакета при этом должна остаться неизменной

Кабинет министров Украины собирается пересмотреть содержимое так называемых "пакетов малыша", которые выдают матери во время выписки из роддома. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль в интервью "Зеркалу недели".

При этом правительство не планирует сокращать финансирование и стоимость самого пакета, в него будут добавлены только необходимые вещи, а забраны - лишние.

"По содержанию "пакета малыша", он будет пересмотрен. По этому поводу есть разные мнения. В конце ноября - начале декабря мы их все сгруппируем. Цена "пакета" останется прежней - в пределах пяти тысяч гривен. Постановление мы не меняем", - сказал Коваль.

Отметим, что в "Пакет малыша" входит 25 наименований предметов, в том числе прочная картонная коробка, которая будет служить младенцу колыбелью на первое время.

Добавим, что "Пакет малыша" начали выдавать с сентября 2018 года в рамках программы. За это время родилось более 320 тысяч детей и к концу 2019 года на реализацию программы потрачено примерно 1,8 миллиарда гривен бюджетных средств, которые были распределены по областных госадминистрациях в субвенции, предназначенной на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью.

Напомним, Верховная рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год за основу в первом чтении 18 октября. В нем предусматривается сокращение выплат на социалку.