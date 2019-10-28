ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин пересмотрит содержание "пакетов малыша"

Новости » Общество    28.10.2019 - 01:27
Кабмин пересмотрит содержание "пакетов малыша"
Фото: пакет малыша (vmr.gov.ua)

Стоимость пакета при этом должна остаться неизменной

Кабинет министров Украины собирается пересмотреть содержимое так называемых "пакетов малыша", которые выдают матери во время выписки из роддома. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль в интервью "Зеркалу недели".

При этом правительство не планирует сокращать финансирование и стоимость самого пакета, в него будут добавлены только необходимые вещи, а забраны - лишние.

"По содержанию "пакета малыша", он будет пересмотрен. По этому поводу есть разные мнения. В конце ноября - начале декабря мы их все сгруппируем. Цена "пакета" останется прежней - в пределах пяти тысяч гривен. Постановление мы не меняем", - сказал Коваль.

Отметим, что в "Пакет малыша" входит 25 наименований предметов, в том числе прочная картонная коробка, которая будет служить младенцу колыбелью на первое время.

Добавим, что "Пакет малыша" начали выдавать с сентября 2018 года в рамках программы. За это время родилось более 320 тысяч детей и к концу 2019 года на реализацию программы потрачено примерно 1,8 миллиарда гривен бюджетных средств, которые были распределены по областных госадминистрациях в субвенции, предназначенной на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью.

Напомним, Верховная рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год за основу в первом чтении 18 октября. В нем предусматривается сокращение выплат на социалку.

МЭРТ назвало объем международной технической помощи Украине Правительство упростило получение помощи на детей
Новости Украины помощьрождаемость
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь