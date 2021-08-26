UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кабмин определил победителя конкурса на должность главы "Укравтодора"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров Украины определился с победителем главы "Укравтодора". Им стал Евгений Кузькин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства инфраструктуры Украины.

"Сегодня Кабинет министров Украины определил победителя конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Им стал Евгений Кузькин", - говорится в сообщении.

В мае Евгений Кузькин стал временно исполняющим обязанности главы "Укравтодора". Он сменил на этом посту Александра Кубракова, который возглавил министерство инфраструктуры.

Напомним, 20 мая Верховная рада назначила Кубракова новым министром инфраструктуры. Он прошел в парламент на выборах в 2019 году, в ноябре того же года выиграл конкурс на должность главы "Укравтодора" после увольнения Славомира Новака и сложил депутатский мандат.

Предыдущий министр инфраструктуры Владислав Криклий написал заявление об отставке по собственному желанию и был уволен решением Рады.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныУкравтодор