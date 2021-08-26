Кабмин определил победителя конкурса на должность главы "Укравтодора"

Кабинет министров Украины определился с победителем главы "Укравтодора". Им стал Евгений Кузькин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства инфраструктуры Украины .

В мае Евгений Кузькин стал временно исполняющим обязанности главы "Укравтодора" . Он сменил на этом посту Александра Кубракова, который возглавил министерство инфраструктуры.

"Сегодня Кабинет министров Украины определил победителя конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Им стал Евгений Кузькин", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая Верховная рада назначила Кубракова новым министром инфраструктуры. Он прошел в парламент на выборах в 2019 году, в ноябре того же года выиграл конкурс на должность главы "Укравтодора" после увольнения Славомира Новака и сложил депутатский мандат.

Предыдущий министр инфраструктуры Владислав Криклий написал заявление об отставке по собственному желанию и был уволен решением Рады.