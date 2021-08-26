Кабмін визначив переможця конкурсу на посаду глави "Укравтодору"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України .

У травні Євген Кузькін став тимчасово виконувачем обов'язки голови "Укравтодору" . Він змінив на цій посаді Олександра Кубракова, який очолив Міністерство інфраструктури.

"Сьогодні Кабінет Міністрів України визначив переможця конкурсу на посаду Голови Державного агентства автомобільних доріг України. Ним став Євген Кузькін", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 травня Верховна рада призначила Кубракова новим міністром інфраструктура. Він пройшов до парламенту на виборах в 2019 році, в листопаді того ж року виграв конкурс на посаду голови "Укравтодору" після звільнення Славомира Новака і склав депутатський мандат.

Попередній міністр інфраструктури Владислав Криклій написав заяву про відставку за власним бажанням і був звільнений рішенням Ради.